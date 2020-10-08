Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nedir? Mabel Matiz Sarmaşık şarkı sözleri? Mabel Matiz kilimli klibi Sarmaşık sözleri nelerdir?

Sözü ve müziği Mabel Matiz ve Sıla Gençoğlu imzası taşıyan 'Sarmaşık' büyük bir hit olmuştur. Etkileyici sesi, yazdığı şarkı sözleri ile büyük beğeni toplayan Mabel Matiz şarkı sözleri nedir? Çektiği kliplerle gündemden düşmeyen Mabel Matiz Sarmaşık sözleri nelerdir?

MABEL MATİZ SARMAŞIK ŞARKI SÖZLERİ

Öyle bir taht yaptım ki sana

Kimsenin gücü yok yerini almaya

Kor denizden o gül dudağın

Söyle şimdi kimdenyana?

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de

Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela

Sana kolay gitmek, kalmak güçbela

Yırtıldık kağıt gibi ortadan

Satırlar sende, ben beyaz boşluklar

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de

Gönlün var mı bende sarmaşık?

Yol mu karmaşık, her neyse

Alıştık belki, aşk bu sırnaşık

Öldür dersin ölmez de