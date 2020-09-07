Mabel Matiz, Harbiye'de sahne aldı! Sosyal mesafe unutuldu...

Sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafetle çıkan şarkıcı, ilk olarak "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısını söyledi.

"Bir Harbiye klasiği olarak süslenip karşınıza çıktım. Yeniden sizlerle birlikte olabilmek çok güzel. Hepinizi çok seviyorum" diyen Matiz, kendi şarkılarının dışında çeşitli Anadolu türküleri de seslendirdi.

Sosyal mesafe unutuldu

Mabel Matiz'in Harbiye Açıkhava'da verdiği ikinci konserde biletlerin hepsi satıldı. Ancak gecede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, birçok seyircinin de maskesiz olduğu gözlendi.

Mabel Matiz'e konserin ardından sürpriz doğum kutlaması yapıldı. Sahne arkasında pasta kesen Matiz, hem çok heyecanlandığını, hem de mutlu olduğunu dile getirdi.