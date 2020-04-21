Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'nın 22 yaşındaki genç futbolcusu Innokenty Samokhvalov, bireysel olarak yaptığı idman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
21.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:24
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.
Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
KALP RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.
Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.