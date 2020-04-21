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Lokomotiv Moskova, Spor

Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenman sırasında...

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

21.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:00
Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenman sırasında...

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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