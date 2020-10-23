Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
23.10.2020 10:51 | Güncelleme: 23.10.2020 12:34
Çorum'da bir lokantada yemek yiyen 3 müşteriyle yanlarına alkollü olarak gelen 2 şahsın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuşurken olay anı mekanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Kavga, 16 Ekim sabahı, Bahabey Caddesi'ndeki lokantada yaşandı. Aynı masada yemek yiyen 3 kişinin yanına alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi geldi. 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVA UÇUŞTU
Taraflar birbirlerine tekme atıp, yumrukla vurdu. Lokanta çalışanları kavgayı ayıramayınca polisi aradı. Polis ekipleri ve çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3 kişi ise kendilerine küfür edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
MALZEMELER HAVAYA SAVRULDU
Kavga anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında sandalye ve bazı malzemelerin havaya savrulduğu görülüyor.