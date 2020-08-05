Logitech G923 gerçeğe en yakın deneyim için geliştirildi! Logitech'ten Trueforce teknolojisi ile geliştirilen yeni direksiyon seti

Yeni TRUEFORCE teknolojisini içeren yarış direksiyonu ve pedallar, Logitech G923 adı ile Logitech Blog üzerinden tanıtıldı. Yarış simülasyonu için gerçeğe en yakın tasarım olan ürünün deneyimi geliştirildi. Yol yüzeyi kavrama, lastik gıcırtısı ve yoldaki pürüzleri hissetme gibi pek çok özellik bu ürün ile mümkün.

Logitech, yarış simülasyonu yarışçıları için 5 yıldır geliştirdiği üründen oldukça memnun görünüyor. Direksiyonda hissedilen hissi şimdi çok daha iyi sunabildiklerini ifade ediyor. Geliştirilen teknolojilerden biri ise her arabanın kendine ait hissi yaşatması. Alınan geri bildirimler sebebi ile zorlu ve gerçekten gerekli olduğunu düşündükleri bu teknolojiyi de sunacaklar.

Trueforce teknolojisi ile geliştiriciler, arabaları mümkün olduğunca gerçekçi hissettirecek fizik motorları geliştirdiler. Trueforce doğrudan oyun içindeki fizik ve ses motorlarında çalışır ve tüm bu bilgileri dahili olarak saniyede 4.000 kez işler. Sonuç, benzersiz bir gerçekçilik seviyesidir. Simülasyon yarışçıları her şeyi hissedecek: belirli motor gürültüsü, yol hissi, dönüş sırasında sürüklenen otomobilin ağırlığı ve daha fazlası.

Assetto Corsa Competizione geliştiricisi Kunos Simulazioni, Trueforce desteği için arabaların lastik modellerini güncellediklerini belirtti. Bu artırılmış gerçekçilik, özellikle performansa odaklananlar için etkileyici bir deneyim olacaktır.

Logitech G923, Xbox One, PS4 ve PC ile uyumludur.

LOGITECH G923 FİYATI

Logitech beş yıldır geliştirilen yeni yarış direksiyonunu duyurdu:

PlayStation 4, Xbox ve PC için G923.

G923, G29 ve G920'nin yerine geçti ve Ağustos ayında 399.99 dolara satışa sunulacak.

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