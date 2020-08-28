Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, Barcelona'da ayrılık aşamasında olan Lionel Messi ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

İsmi Avrupa'nın dev kulüplerile anılan Arjantinli yıldız futbolcunun transferi için "Messi'yi alabilecek şansımız yok, rakamlar bize uygun değil" ifadesini kullandı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Ayrılık açıklamasının ardından hangi takıma gideceği merak konusu olan 33 yaşındaki Lionel Messi'nin ismi, Manchester City, Inter, Juventus ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerle anılıyor.

KLOPP, 30 YILLIK HASRETİ BİTİRMİŞTİ

Liverpool, geçtiğimiz sezon Jurgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de şampiyon olarak 30 yıllık hasrete son vermişti.