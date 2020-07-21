Liverpool - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier ligin 2 efsane takımı Liverpool ve Chelsea yarın akşam Liverpool'un sahası Anfield'da zorlu bir maça çıkacak. Şampiyon olan Liverpool için pek bir önem arz etmese de maçın Chelsea için önemi çok büyük. Çünkü Chelsea'nın ilk 3'e girebilmesi için kazanması veya en azından beraberlik alması gerekiyor.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Chelsea maçı 22 Temmuz çarşamba yani yarın akşam saat 22:15 'de oynanacaktır. Maç Liverpool'un evinde oynanacak olup bu haftanın son maçı olacaktır. Yani bu maçla birlikte İngiltere Premier ligde takımların oynayacağı sadece 1 maç kalmış olacaktır.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç yarın akşam çarşamba günü akşam saat 22:15 'de oynanacaktır.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - Chelsea maçı yarın akşam 22:15 'de olup S Sport kanalında yayınlanacaktır. Yani S Sport kanalını açarak bu derbi maçını izleyebilirsiniz.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maç Liverpool'un evinde Anfield stadyumunda oynanacaktır.

MAÇIN YAYINLANACAĞI S SPORT KANALI FREKANS BİLGİLERİ

KanaL: S SPORT HD

Paket: Digiturk

Frekans: 10845

Polarisazyon: H - (Yatay)

SR: 30000

FEC: 5/6

Uydu: Eutelsat 7