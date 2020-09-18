Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı resmen transfer etti
Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızılar, bu transfer için Alman devine 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
18.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:36
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ses getiren bir transfere imza attı.
Kırmızılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'yı transfer ettiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, bu transfer için Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
MÜNİH İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI
Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon toplam 40 maçta yer alan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Thiago ayrıca, Alman deviyle geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.