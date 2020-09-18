Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı transfer etti Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızılar, bu transfer için Alman devine 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ses getiren bir transfere imza attı. Kırmızılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara'yı transfer ettiğini duyurdu. İngiliz ekibinin, bu transfer için Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi. MÜNİH İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon toplam 40 maçta yer alan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Thiago ayrıca, Alman deviyle geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.