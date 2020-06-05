Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzatma konusunda müzakerelere başlamaya çalıştı ancak çeşitli nedenlerle ertelendi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, taraflar arasındaki önümüzdeki hafta başlayacak.

Görüşmeler şimdilik önümüzdeki sezon için yapılacak sözleşmenin ön hazırlığı olacak. Barcelona tarafında görüşmeleri CEO Oscar Grau ile birlikte Bartomeu yönetirken Arjantinli yıldızı babası Jorge temsil edilecek.

Messi, şu anda olduğu gibi sözleşmesini her sezon sonunda iptal edebilme seçeneğini korumak istiyor.

SAKATLIK RİSKİ

La Liga'da geri sayım devam ederken Barcelona'da hazırlıklar sürüyor. Sağ bacağında bir sakatlık bulunan Lionel Messi, kendini riske etmeme adına çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. 24 Haziran'da 33 yaşına girecek yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara dönmesi bekleniyor.

(Kaynak: NTV Spor)