Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 cansız beden çıkarıldı

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 5-28 Haziran tarihleri arasında bulunan cansız beden sayısının 208 olduğu ifade edildi.

İŞKENCE İZLERİNE RASTLANDI

Terhune Hastanesi morgunda bulunan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu cansız bedenler üzerinde işkence izlerine rastlandığı kaydedildi.

15 CANSIZ BEDEN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, 15 cesedin kimliğinin belirlendiği ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki ailelerine teslim edildiği belirtildi.

11 TOPLU MEZAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) de teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.

Libya hükümeti, bu süreçte BM, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve insan hakları örgütlerine defalarca çağrı yaparak, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma talep etmişti.

Yapılan çağrılar üzerine BM, Libya'daki olayları araştırmak için İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kurulması kararı almıştı.