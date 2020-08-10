Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları son dakika haberi olarak açıklandı. Öğrenciler ve velilerin bekleyişi son bulurken şimdi de LGS merkezi yerleştirme nedir, LGS yerel yerleştirme nedir, merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır, merkezi Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılır konuları merak ediliyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLMEK İÇİN YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK ZORUNLU MUDUR?

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

MERKEZİ YERLEŞTİRME HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIR?

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.

Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; 1. Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 2. 8'inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 3. 7'nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 4. 6'ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 5. 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, 6. Tercih önceliğine, 7. Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

ÖĞRENCİLER, MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDAN KAÇ TERCİH YAPABİLİRLER?

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul tercihinde bulunabilirler.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

YEREL YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilir.

YEREL YERLEŞTİRME HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIR?

Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla

1. Kayıt alanı,

2. Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü ve

3. 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.