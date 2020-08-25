LGS 2. nakil sonuçları 2020 MEB: LGS 3. nakil tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB'in düzenlediği 2020 LGS sonucunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS 2. nakil başvurularının sonucunda yerleşemeyen adayların 3. nakil işlemlerinin de başladığını açıkladı.

LGS 2. NAKİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in internet sitesinede yer alan duyurular kısmından sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girildiğinde açılan ekranda istenen T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte güvenlik kodu doldurulduktan sonra sonuç ekranı açılacaktır.

LGS 2. NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI...

LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvuru yapacak.Yerleştirme işlemleri sonucunda okullara kayıt işlemleri açık liseler, mülakat ve özel yetenek ile öğrenci alan liseler hariç otamatik olarak yapılacaktır.

2020 LGS TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak,

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek,

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak,

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek,

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.