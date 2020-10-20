Leipzig maçında sakatlanan Başakşehirli Caiçara, hastaneye kaldırıldı
20.10.2020 22:48 | Güncelleme: 21.10.2020 00:13
Medipol Başakşehir'in Alman ekibi Leipzig ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Junior Caiçara, ambulans ile hastaneye götürüldü.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman ekibi Leipzig'e konuk oldu.
Turuncu-lacivertlilerde sakatlanan Junior Caiçara oyuna devam edemedi ve mücadelenin 30. dakikasında yerini Berkay Özcan'a bıraktı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Brezilyalı futbolcu, maçın 26. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı.