Leipzig'in Kuzeyin Kralı paylaşımını Emil Forsberg için yaptığı ortaya çıktı

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu.

İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifte bulunmuştu.

"KUZEYİN KRALI" FORSBERG ÇIKTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı.

RB Leipzig'in bu paylaşımı kısa sürede heyecan yaratırken gerçeğin ortaya çıkması sonrası taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.