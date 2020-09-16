Leipzig'in "Kuzeyin Kralı" paylaşımını Emil Forsberg için yaptığı ortaya çıktı Geçtiğimiz sezon bordo mavili takım ile harika bir sezon geçiren Sörloth'un ismi Tottenham ve Leipzig ile anılıyor. Alman ekibi Leipzig'in yaptığı "Kuzeyin Kralı" paylaşımı, transferin açıklanacağı şekilde yorumlanırken bir sonraki paylaşımda gerçek ortaya çıktı.

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla 2 yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'a gösterdiği performans sonrası Avrupa devleri talip olmuştu. İngiliz ekibi Tottenham Sörloth için devreye girerken, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ise direkt olarak resmi teklifte bulunmuştu. "KUZEYİN KRALI" FORSBERG ÇIKTI Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Leipzig, taraftarlarda kafa karışıklığı yarattı. Alexander Sörloth'un lakabı olan "Kuzeyin Kralı" sözünü tweet atan Alman ekibi, ardından Emil Forsberg'i paylaştı. RB Leipzig'in bu paylaşımı kısa sürede heyecan yaratırken gerçeğin ortaya çıkması sonrası taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.