Burnley'yi 4-2 yenen Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.

Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.

Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.