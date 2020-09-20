Burnley'yi 4-2 yenen Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Leicester City, sahasında Burnley'yi konuk etti. Son derece rahat bir galibiyet alan Leicester, 4-2 kazanarak 3 puana uzandı ve haftayı lider tamamladı.

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı. ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı. Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti. Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer