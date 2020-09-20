Burnley'yi 4-2 yenen Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti
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Burnley'yi 4-2 yenen Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Leicester City, sahasında Burnley'yi konuk etti. Son derece rahat bir galibiyet alan Leicester, 4-2 kazanarak 3 puana uzandı ve haftayı lider tamamladı.

20.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:08

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.

Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.

Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.

Burnley'yi 4-2 yenen Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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