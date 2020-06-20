Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Watford karşısında maçın son saniyelerinde Craig Dawson'ın golüne engel olamayınca karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve 2 puan kaybetti.

20.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:26

İngiltere Premier Lig 30'uncu haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford'a konuk oldu.

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90. dakikada Ben Chilwell'in golüyle öne geçen Leicester, 90+3'te Craig Dawson'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından lig üçüncüsü Leicester City puanını 54 yaparken, düşme hattının 2 basamak üstünde yer alan Watford puanını 28'e yükseltti.