Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Watford karşısında maçın son saniyelerinde Craig Dawson'ın golüne engel olamayınca karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve 2 puan kaybetti.
20.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:27
İngiltere Premier Lig 30'uncu haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford'a konuk oldu.
90. dakikada Ben Chilwell'in golüyle öne geçen Leicester, 90+3'te Craig Dawson'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından lig üçüncüsü Leicester City puanını 54 yaparken, düşme hattının 2 basamak üstünde yer alan Watford puanını 28'e yükseltti.