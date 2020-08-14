Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak

Fenerbahçe ve Lazio arasındaki Vedat Muriqi transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 16 milyon euro ve 2 milyon euro bonuslarla anlaşma sağladığı öğrenildi. İtalya kaynaklı Corriere dello Sport, Lazio'nun Kosovalı golcüye 2 milyon euro garanti ücret vereceğini belirtti.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Gelen bilgiler arasında Vedat Muriqi'in Lazio ile 5 yıllığına anlaştığı da yer aldı. Fenerbahçe ile Lazio arasında ödeme koşulları 14 Ağustos Perşembe günü görüşüldü. Önümüzdeki günlerde transfer resmiyete dökülmesi bekleniyor.

17 GOL VE 7 ASİSTLİK PERFORMANS

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı futbolcu toplamda ise 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.