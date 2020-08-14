Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Fenerbahçe'nin Lazio ile 16 milyon euro ve 2 milyon euro bonuslarla anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi'in İtalyan kulübünden alacağı maaş da netleşti. Kosovalı golcünün Lazio'dan 2 milyon garanti ücret alacağı öğrenilirken 26 yaşındaki futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Lazio arasındaki Vedat Muriqi transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 16 milyon euro ve 2 milyon euro bonuslarla anlaşma sağladığı öğrenildi. İtalya kaynaklı Corriere dello Sport, Lazio'nun Kosovalı golcüye 2 milyon euro garanti ücret vereceğini belirtti.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Gelen bilgiler arasında Vedat Muriqi'in Lazio ile 5 yıllığına anlaştığı da yer aldı. Fenerbahçe ile Lazio arasında ödeme koşulları 14 Ağustos Perşembe günü görüşüldü. Önümüzdeki günlerde transfer resmiyete dökülmesi bekleniyor.

17 GOL VE 7 ASİSTLİK PERFORMANS

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı futbolcu toplamda ise 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergiledi.