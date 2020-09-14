Lazanya nasıl yapılır? Lazanya yemek tarifi, lazanya tarihçesi nedir, lazanya için gerekli malzemeler

Lazanya deyince hepinizin aklına Garfield geliyor değil mi? Belki de çoğumuz lazanyayı Garfield çizgi filminden duymuşuzdur. Lazanya tarifi İtalyan mutfağına özgü bir tariftir. Özel bir biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası olan lazanya tarifini en lezzetli haliyle evinizde hazırlayıp afiyetle yiyebileceksiniz.

LAZANYA NEDİR?

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi denilebilir. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri eklenebilmektedir.

Lazanya sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.

LAZANYA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır.

Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Lazanki ise Beyaz Rusya ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.