Lara kimdir? Şarkıcı Lara kaç yaşında?Lara nereli? Şarkıcı Laranın gerçek adı ne? Lara'nın diskografisi..

LARA KİMDİR?

Lara veya gerçek adıyla Fatma Nur Ergüder,19 Mart 1979 tarihinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kırıkkale'de liseden mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

LARA'NIN MÜZİK HAYATI

Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

LARA'NIN DİSKOGRAFİSİ

Albümler

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

EP'ler

Yolla (2010)

Single'lar

Maç Kaç Kaç (2014) - Düet (Mutlu Genç)

Bi Sana (2015) - Single

İhaneti Giymişsin (2017) - Single

Sanal Alem (2020) - Single

Video klipleri

Allah Versin

Katmer Katmer

Adam Gibi Adam

Tövbekar

Yolla

Maç Kaç Kaç

Bi Sana

İhaneti Giymişsin

Kazandığı ödüller

Yıl Ödül veren organizasyon / Kategori

2004 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri/En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Kadın)

2006 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri/ Altın Albüm (Adam Gibi Adam)

Ayrıca Lara, Cennet Mahallesi'nin 102. Bölümnde konuk oyuncu olarak yer aldı.