Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı ırkçı bir mektubu takipçileriyle paylaştı.

Mektubu yayınlayıp yayınlamama konusunda bir süre düşündükten sonra paylaşmanın daha mantıklı olduğuna karar verdiğini söyleyen Buss, zaman zaman bu tarz mektuplar aldığını belirtti.

Joe isimli bir kişiden gelen mektup, birçok hakaretle birlikte sene başında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'la ilgili ırkçı ifadeler de içeriyor.

IRKÇI MEKTUBU "ÖZGÜRLÜK GÜNÜ"NDE PAYLAŞTI

Bu türden mektupları görmezden gelmeye alıştığını söyleyen Buss, artık bunu yapmayacağını söyledi. Ünlü yönetici aynı zamanda mektubu 19 Haziran'da, yani "Juneteenth" gününde paylaştı. Özgürlük günü olarak da tanımlanan Juneteenth, Amerikan Sivil Savaşı sonrası kölelikten kurtulan kişileri anma ve ırkçılık karşıtı bir bayram olarak kutlanıyor.