LA Lakers - Miami Heat NBA final maçı ne zaman? LA Lakers-Miami Heat final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
03.10.2020 00:22 | Güncelleme: 03.10.2020 00:26
Heyecanla beklenen NBA final serisi 2. maçı bu gece 04:00 'da oynanacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak çok merak ediliyor. Peki LA Lakers - Miami Heat maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...
NBA final serisinin ilk maçı geçtiğimiz gün oynanmıştı. İlk maçı LA Lakers kazanmıştı. Haliyle seride Lakers 1-0 önde. Peki ikinci maç ne zaman oynanacak? Lakers-Miami final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak?
LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
LA Lakers - Miami Heat NBA finali 2. maçı 3 Ekim Cumartesi 2020 bu gece Türkiye saatiyle 04:00 'de başlayacaktır.
LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL SERİSİ 2. MAÇI SAAT KAÇTA?
Maç saat gece 04:00 'da başlayacaktır.
LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL SERİSİ 2. MAÇI HANGİ KANALDA?
Lakers - Miami maçını S Sport Plus , S Sport , Bilyoner TV kanallarından izleyebilirsiniz.