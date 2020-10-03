LA Lakers - Miami Heat NBA final maçı ne zaman? LA Lakers-Miami Heat final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA final serisinin ilk maçı geçtiğimiz gün oynanmıştı. İlk maçı LA Lakers kazanmıştı. Haliyle seride Lakers 1-0 önde. Peki ikinci maç ne zaman oynanacak? Lakers-Miami final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak?

LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

LA Lakers - Miami Heat NBA finali 2. maçı 3 Ekim Cumartesi 2020 bu gece Türkiye saatiyle 04:00 'de başlayacaktır.

LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL SERİSİ 2. MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç saat gece 04:00 'da başlayacaktır.

LA LAKERS - MİAMİ HEAT FİNAL SERİSİ 2. MAÇI HANGİ KANALDA?

Lakers - Miami maçını S Sport Plus , S Sport , Bilyoner TV kanallarından izleyebilirsiniz.