LA Lakers - Miami Heat NBA final maçı ne zaman? LA Lakers-Miami Heat final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Heyecanla beklenen NBA final serisi 2. maçı bu gece 04:00 'da oynanacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak çok merak ediliyor. Peki LA Lakers - Miami Heat maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...