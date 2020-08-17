Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 30. bölüm fragmanı ekrana geldi. Kuzey ve Yıldız'ın eğlenceli ve sevgi dolu dakikalarının yansıdığı görüntülerde, Yıldız ve Kuzey arasında yaşanan gerilimlere de yer verildi. Yeni sezon için gün sayan Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümü ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI!

Sevilen dizi, koronavirüs engeli nedeniyle ekrana bir süre ara vermişti. 29. bölümde sezon finali yapan Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinin 2. sezon 1. fragmnaı yayımlandı. Fragmanda Kuzey ve Yıldız ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor. Çifti neler bekliyor?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir.

Sefer, Nahide'yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan'ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız'ından istediği karşılığı alamamıştır.Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız'la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız'ı mı?