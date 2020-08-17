Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon 1. fragman yayınlandı. 29. bölümde sezon finali yapan dizide Kuzey ve Yıldız, ilişkileri için tüm fedakarlığı yapmaya hazırdırlar. Terapistten yardım alan ikili, huzuru nasıl bulabilecekler? Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni sezon fragmanında çifti yeni maceralar bekliyor.

17.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:22

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 30. bölüm fragmanı ekrana geldi. Kuzey ve Yıldız'ın eğlenceli ve sevgi dolu dakikalarının yansıdığı görüntülerde, Yıldız ve Kuzey arasında yaşanan gerilimlere de yer verildi. Yeni sezon için gün sayan Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümü ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI!

Sevilen dizi, koronavirüs engeli nedeniyle ekrana bir süre ara vermişti. 29. bölümde sezon finali yapan Kuzey Yıldızı ilk Aşk dizisinin 2. sezon 1. fragmnaı yayımlandı. Fragmanda Kuzey ve Yıldız ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor. Çifti neler bekliyor?

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir.

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!

Sefer, Nahide'yi mutlu etmek için perişan olmuş; bacanaklar, kızlarla görüşebilmek için türlü belaların tam ortasında kalmış, Poyraz, Cihan'ın altında kalmış, Kuzey de Yıldız'ından istediği karşılığı alamamıştır.Kuzey, artık isyan etme noktasındadır. Yıldız için çekmediği çile kalmamıştır. Ama Kuzey, çilesinin bitmediğinin henüz farkında değildir. Başlarına öyle bir şey gelir ki Kuzey; Yıldız'la hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Kuzey, hangisini seçecektir? Hayatını mı, Yıldız'ı mı?

Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!
Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle!

İlgili Haberler

Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Çatı Katı Aşk 6. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Çatı Katı Aşk 6. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı izle! Çatı Katı Aşk son bölüm izle
Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı izle! Çatı Katı Aşk son bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı Güncel
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Ozan Güven İbrahim Büyükak Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Kuzey Yıldızı ilk Aşk 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı ilk Aşk 29. bölüm izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 23:49:13. #1.14#
title