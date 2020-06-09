Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Geçtiğimiz nisan ayında hasta olduğu hatta öldüğü iddiaları çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mayıs ayı başında bir açılışta görüntülenmesinden 3 hafta sonra bir kez daha görüntülendi.
09.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:52
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında nisan ayında uzun bir süre görüntü vermeyince ağır bir ameliyat geçirdiği hatta öldüğü yönünde haberler çıkmıştı. Bu iddiaların ardından ise Kim'in görüntüleri bir kez servis edilmişti.
3 HAFTA SONRA TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç haftanın ardından ilk kez görüntülendi.
FİZİKSEL MESAFEYİ KORUDU
Kim'in toplantıda fiziksel mesafeyi korurken diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi. Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.