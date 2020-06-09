Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında nisan ayında uzun bir süre görüntü vermeyince ağır bir ameliyat geçirdiği hatta öldüğü yönünde haberler çıkmıştı. Bu iddiaların ardından ise Kim'in görüntüleri bir kez servis edilmişti.

3 HAFTA SONRA TEKRAR GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz gün, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13. toplantısında üç haftanın ardından ilk kez görüntülendi.

FİZİKSEL MESAFEYİ KORUDU

Kim'in toplantıda fiziksel mesafeyi korurken diğer parti yetkililerinin ise fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ifade edildi. Toplantı, Kuzey Kore liderinin ciddi şekilde hasta olduğu iddialarından haftalar sonra gerçekleşti.