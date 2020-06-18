Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

"BU ŞEREFSİZLER CENAZEME GELMESİN"

Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

"KENDİ VATANIMIZ GİBİSİ YOK"

Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Kuşum Aydın; "Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok" şeklinde konuştu.