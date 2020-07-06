Kuşburnu nasıl yazılır? TDK'ya göre kuşburnu mu, kuş burnu mu? Kuşburnu ne demek?

Kuşburnu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kuşburnu TDK'ya göre nasıl yazılır? Kuş burnu nasıl yazılır? Kuş burnu mu, kuş burnu mu? TDK'ya göre kuşburnu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KUŞBURNU NASIL YAZILIR?

Kuş burnu: Yanlış

Kuşburnu: Doğru

KUŞBURNU İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kuşburnu: (ku'şburnu)

1. isim, bitki bilimi Çalılık ve ormanlık alanlarda yetişen, soluk pembe renkte çiçekler açan bir ağaç, yaban gülü ağacı (Rosa canina):

"Kuşburnuyu budarlar / Işkın sürmesin diye" - Halk türküsü

2. isim, bitki bilimi Bu ağacın parlak kırmızı renkli, içi tüylü ve çekirdekli meyvesi.

3. isim Bu meyveden yapılan içecek.