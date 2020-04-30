Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman dizisi 19. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle!
Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman 19. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KURULUŞ OSMAN 20 BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, Dündar'ı köşeye sıkıştırıyor!
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit/ Osman
Nurettin Sönmez/ Bamsı
Ragıp Savaş/ Dündar
Saruhan Hünel/ Alişar
Yurdaer Okur/ Balgay
İsmail Hakkı Ürün/ Samsa
Seda Yıldız/ Şeyh Edebali
Ayşegül Günay Demir/ Zöhre
Eren Vurdem/ Konur Alp
Alma Terziç/ Sofia
Emre Basalak/ Gündüz
Eren Hacısalihoğlu/ Batur
Özge Törer Bala/ Hatun
Buse Arslan Akdeniz/ Aygül
Aslıhan Karalar/ Burçin
Açelya Özcan/ Ayşe Hatun
Yiğit Uçan/ Boran
Burak Çelik/ Kongar
Çağrı Şensoy/ Cerkutay
Celal Al/ Abdurrahman
Tolga Akkaya/ Dumrul
Atilla Güzel/ Ayaz
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.