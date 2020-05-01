Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen ondokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı.

Osman Bey'in amcası Sungur Tekin rolüyle dizinin kadrosuna katılan Sezgin Erdemir, 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.

Hikayeye Dündar Bey'in oğlu Bahadır rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday.

19'uncu bölümde ayrıca Moğol komutanı Böke rolüyle Atılgan Gümüş de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Dizinin 20'inci bölüm fragmanı 'Kuruluş Osman' hayranlarında büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.