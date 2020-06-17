Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesiyor

5 sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 26. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne Osman Bey ile Subutay arasındaki sahne damga vurdu.

"SİZİN SONUNUZ BİZİM ELİMİZDEN OLACAK"

Osman Bey, Kayı Obası'na saldırmak için Sofia ile işbirliği yapan Moğol Komutanı Subutay'ı yakalamak için plan yapar ve oyunlarını bozar. Subutay'ı öldürmek için oba halkının önüne getiren Osman Bey, "İşgal diye gelenler geldikleri gibi giderler" diye konuştu. Subutay ise Osman Bey'in sözlerine "Bu diyarlara kadar kaçtınız. Ne değişti? Yine geldik yine bulduk. Sizin sonunuz bizim elimizden olacak." ifadeleriyle karşılık verdi.

SUBUTAY'IN CEZASINI KESTİ

Subutay'ın tehditkar sözlerine "Bu bu diyarlara yaptığınız zulüm saltanatınızı yıkmak için geldik. Alişar'ın ölümü içimizdeki zalimlere ibret olsun" diyerek yanıt veren Osman Bey, Moğol komutanını boğazını keserek öldürdü.