Kurtarıcı filmi konusu nedir? Kurtarıcı oyuncuları ve Kurtarıcı özeti!

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KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.

KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Joshua Mikel

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (83 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2016 Cuma

Senaryo: Max Adams, Umair Aleem

Yapımcı Firma: Twirly Films Limited, Aperture Entertainment

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Extraction