Kurban eti koronavirüsten korumak için ne yapmak gerekir?

Prof. Dr. Mustafa Tayar, koronavirüs hastası birinden öksürme, hapşırma, konuşma sırasında saçılan damlacıkların, kurban etinin üzerine gelmesi durumunda etin taşıyıcı durumuna geelceğini ifade etti ve kurban eti koronavirüsten korumak için ne yapmak gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

KURBAN ETİ KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Hayvanların koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belirten Prof. Dr. Tayar, koronavirüs hastası birinin ağzından çıkan damlacıkların ete gelmesi durumunda, etle temas eden kişilerin koronavirüse yakalanabileceğini söyledi. Kurban kesenlerin maske ve eldiven kuralına uymaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tayar, "Eti 24 saat bekletmeli ve akan su altında yıkamalıyız" dedi.

Kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Kurban etlerindeki standart uygulamamızın devam etmesi gerekir. Hayvan kesildiği zaman o hala kastır, kasın ete dönüşmesi için yani etin olgunlaşması için etin dinlendirilmesi gerekir. İdeali 24 saat etin dinlendirilerek yenilebilir formata gelmesi lazım. Yalnız bu yıl koronavirüs sebebiyle bir takım önlemler almamız gerektiği kanaatindeyim. Koronavirüsün et yoluyla insana geçmediğine dair çok kuvvetli deliller var. Yine de bir ihtimalde olsa kesim sırasında kesicinin herhangi bir hastalık taşıması sebebiyle ete yapacağı bulaşıklık o virüsün eve taşınmasına neden olabilir. Toplu kesimlerde 7 kişilik bir danaya girme olayında kesici var, kesicinin bir de yardımcısı var. 7 kişi de yanına bir yardımcı aldığı zaman 15-20 kişinin yoğun olduğu bir ortamda etin bulaşma ihtimali yüksek olacaktır. Bu yüzden kurbana özel olarak kesim sırasında öncelikle kesicilerin maske, eldiven takmaları ve her hayvan kesiminden sonra bunları değiştirmeleri ilk önerim olacak. Kesici mutlaka koronavirüse karşı sıkı tedbir alacak ve mümkünse kesim öncesi bu kişilerin virüs taşıyıcısı olmadığının belgelenmesi yerinde olacaktır" dedi.

"ETLERİ AKAN SUDA YIKAYIN"

Kesim yerlerinde az insan olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tayar, "Kesim yerlerindeki insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak, et parçalama aşamasında, ete bulaşabilme ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bu sene kurbanda eve getirdiğimiz etleri buzdolabına almadan önce bir akan su altında yıkamanın uygun olacağı kanaatindeyim. Bu sene kurbana özel olarak böyle bir tedbir almak kişisel korunmamız açısından yararlı olacaktır. Koronavirüs gıda yoluyla insanlara bulaşmıyor ama gıdalar taşıyıcı olabilir" diye konuştu.