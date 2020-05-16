Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 kaç gün tatil?

Kurban Bayramı 2020 yılında yaz aylarına denk geliyor. Arefe günü ile başlayan Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10. gününde kutlanıyor. Bugünde akrabalar, komşular, yakın çevre ziyaret edilerek, bayramlaşılır. Genellikle bayramın ilk günü kurban kesilir ve kurbanın bir kısmı dağıtılır. İşte, Kurban Bayramı detayları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müminlerin ikinci dini bayramı Kurban, 2020 yılında Temmuz-Ağustos ayında kutlanacak. Arefe günü 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ağustos ayına isabet eden Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bayramın bir kısmı haftasonuna denk geliyor. İlk günü Cuma ve son günü olan Pazartesi'nin tatil şeklinde geçirilmesi ile sadece 4 gün izin kullanılabilir. Arife günü olan Perşembe için de yarım gün ya da tam gün tatil şansı doğabilir.