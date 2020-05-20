Kur'an okuma yarışması birincisi kim oldu? Hüseyin Akbulut kimdir?

Ramazan boyunca TRT'de düzenlenen Kur'an okuma yarışmasını Mustafa Cihat Kılıç sundu ve jüriliğini de Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Hafız Osman Şahin, Osman Egin üstlendi. Her yıl düzenlenen, severek takip edilen Kur'an-ı Güzel Okuma Yarışması, koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uygun ve seyircisiz gerçekleştirildi.

KUR'AN OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM?

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi olan Çarşamba günü final yaptı. Finalistin belirlendiği yarışamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans şeklinde katılarak, kazananı tebrik etti.

Bu yıl düzenlenen yarışmaya 132 kişi katıldı, 7 kişi finale yükseldi. Jüri üyelerinin oylamaları sonucu yarışmanın kazananı Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmanın birincisi Akbulut'a, 50 tam Cumhuriyet altını ödülünü verdi. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 393 puan ile Muhammet Sizcan ikinci, 390 puan alan Eyyüp Ensar Kılıç üçüncü oldu.