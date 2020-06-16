Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, sonucun kendileri için kötü bir son olduğunu belirtti.

"SÖRLOTH VE PEREIRA BİZİM KULÜBEYİ TAHRİK ETTİ"

Maçtan önce tüm planlarını galibiyet doğrultusunda yaptıklarını dile getiren Karapınar, "Camiamız için çok önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımızı sekteye uğradı. Çok kötü bir gol yedik. 2-3 gündür aynı pozisyonları çalışıyoruz ve kötü bir başlangıç oldu. Sonra toparlandık, mücadele etmeye başladık. İyi de oynuyorduk ama Sörloth ve Pereira bizim kulübeyi tahrik etti. Maçın son anlarında Emre bizim için çok önemliydi, onu da kullanamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının dengeli başladığını ve her an gol atabilme durumlarının bulunduğunu vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık. Yediğimiz gol bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Üst seviyedeki oyuncuların yapmayacağı bir hatayla gol yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var. Hoca ve oyuncular dahil. Oyuncuların nerede oynadıklarının farkına varması lazım. Artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmamız gerekiyor."

HÜSEYİN ÇİMŞİR: HEDEFİMİZ İKİ KUPAYI DA KAZANMAK

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çimşir, galibiyetten ötürü takımı kutladı.

Çimşir, futbolcularının önemli bir efor sarfettiğini dile getirerek, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım." ifadelerini kullandı.

Önlerinde kupa finaliyle beraber 8 maç olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var. Hafta hafta, adım adım gidiyoruz. Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak."