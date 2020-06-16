HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, "Trabzonsporlu Sörloth ve Pereira çok profesyonel oyuncular, tahrik ettiler bizim kulübeyi. Emre kırmızı kart gördü" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de hedeflerinin iki kupayı da kazanmak olduğunu söyledi.

Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
16.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:06

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, kendileri gibi üst seviye takımların böyle goller yememesi gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, sonucun kendileri için kötü bir son olduğunu belirtti.

"SÖRLOTH VE PEREIRA BİZİM KULÜBEYİ TAHRİK ETTİ"

Maçtan önce tüm planlarını galibiyet doğrultusunda yaptıklarını dile getiren Karapınar, "Camiamız için çok önemli bir maçtı. Maçın başında planlarımızı sekteye uğradı. Çok kötü bir gol yedik. 2-3 gündür aynı pozisyonları çalışıyoruz ve kötü bir başlangıç oldu. Sonra toparlandık, mücadele etmeye başladık. İyi de oynuyorduk ama Sörloth ve Pereira bizim kulübeyi tahrik etti. Maçın son anlarında Emre bizim için çok önemliydi, onu da kullanamadık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının dengeli başladığını ve her an gol atabilme durumlarının bulunduğunu vurgulayan Karapınar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık. Yediğimiz gol bizim gibi üst seviye takımın yemeyeceği goller. Üst seviyedeki oyuncuların yapmayacağı bir hatayla gol yedik. Fenerbahçe'nin çok büyük planlamaya ihtiyacı var. Hoca ve oyuncular dahil. Oyuncuların nerede oynadıklarının farkına varması lazım. Artık önümüzdeki sezonun planlarını yapmamız gerekiyor."

HÜSEYİN ÇİMŞİR: HEDEFİMİZ İKİ KUPAYI DA KAZANMAK

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çimşir, galibiyetten ötürü takımı kutladı.

Çimşir, futbolcularının önemli bir efor sarfettiğini dile getirerek, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım." ifadelerini kullandı.

Önlerinde kupa finaliyle beraber 8 maç olduğunu vurgulayan Çimşir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var. Hafta hafta, adım adım gidiyoruz. Temennim iki kulvarda da şampiyonluk yaşamak."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Spor
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Spor
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Spor
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi Spor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Spor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Spor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Yasmin Erbil Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Bülent Uygun Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Ateş Türk Kadın
Şu an buradasınız: Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 00:06:20. #1.15#
title