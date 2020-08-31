Kung Fu Panda 2 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 2 oyuncuları ve Kung Fu Panda 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kung Fu Panda 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kung Fu Panda 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kung Fu Panda 2 konusu nedir, Kung Fu Panda 2 oyuncuları kimler ve Kung Fu Panda 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUNG FU PANDA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kung Fu Panda 2"de, Po (Altın Küre adayı Jack Black) Ejderha Savaşçısı olma hayalini gerçekleştiriyor. Artık arkadaşları ve diğer Kung Fu ustaları olan Korkuzu Beşli üyeleri Kaplan (Tigress) (Akademi Ödüllü Angelina Jolie), Maymun (Monkey) (dünyaca ünlü yıldız Jackie Chan) Mantis (Emmy ödülü adayı Seth Rogen), Engerek (Viper) (SAG ödüllü Lucy Liu) ve Turna (Crane) (Emmy ödüllü David Cross) ile birlikte Huzur Vadisi'ni koruyor. Ayrıca iki kez Oscar kazanan Dustin Hoffman da Kung Fu gurusu ve Po'nun akıl hocası Şifu Usta olarak geri dönüyor. Kasabanın en popüler erişte dükkanının sahibi olan Po'nun babasını da James Hong seslendiriyor.

Po'nun sürdüğü bu harika yeni hayat, gizli ve durdurulamaz bir silah kullanarak Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmek isteyen zorlu ve acımasız Lord Shen'in (BAFTA/Spirit adayı Gary Oldman) ortaya çıkmasıyla tehlikeye giriyor. Po, geçmişine bakmalı ve gizemli kökenlerinin sırlarını çözmeli. Ancak o zaman başarıya ulaşması için gerekli gücü açığa çıkarabilecek.

KUNG FU PANDA 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jennifer Yuh

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2011 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2011 Cuma

Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Seslendirme:Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Gary Oldman, Jackie Chan

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce