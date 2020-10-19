Kün Fe Yekün ne demek? Kün Fe Yekün kelimesinin anlamı nedir? Türkçede neyi ifade etmektedir?

Kün Fe Yekün Arapça bir kelimedir ve Kuran'da Bakara, Ali İmran, Enam, Meryem, Yasin, Mumin sureleri dahil birçok surede geçen bir kelimedir. Dolayısıyla dini açıdan da oldukça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Peki Kün Fe Yekün ne anlama gelmektedir?

KÜN FE YEKÜN KELİMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kün fe yekün kelimesinin anlamı 'Ol der ve Olur!' dur ve Allah'ın yaratma kudretini ifade etmek için kullanılmaktadır. Kün kelimesi Arapçada ol demektir. Emr-i kün feyekün ise Allah'ın yaratmayı dilediği şeye ol demesi ve o şeyin yaratılması emri anlamlarına gelmektedir. Allah'ın kudretinin bir sınırı olmadığını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir.

Kün Fe Yekün kelimelerinin birbirinden ayrı yazılmasının sebebi kün kelimesinin ol anlamına gelirken fe kelimesinin de kün ve yekün arasında bağlaç görevi görmesidir.

Kün fe yekün kelimesinin bazı yorumlarına göre, Ol emri kudretin hemen harekete geçmesi anlamını taşır. Allah'ın dilediği şeyin önünde hiçbir engel duramaz ve dilediği olur şeklinde de yorumlanmaktadır.

KÜN FE YEKÜN NEDİR?

Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır.

Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir.

Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur.

KÜN FE YEKÜN DUASI

Kur'ân-ı Kerîmin birçok âyet-i kerîmesinde geçen;''kün feyekün.'' duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye ''kün feyekün var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duayı ihlas ile okuyanların kısa bir zaman içinde Allah'ın lütfuyla muradları hâsıl olacağı söyleniyor. Bu duayı okuyan kişi, Allâh-u Te'âlâ'nın: "0l" emrinin, kendi muradına yöneldiğine itikat etmesi hâlinde daha çabuk tesir gördüğü söyleniyor. Dua bizden, lütuf Yüce Allah'tan.

KÜN FE YEKÜN CÜMLESİNİN GEÇTİĞİ AYETLER

Ve salallahu ala nebiyyil keriym. Allahümme ya rabbi,Allahüme ya rabbi,Allahüme ya rahiym.

Hüallâhullezî lâ ilâhe illâ hüe, elmelikü kuddûsü selâmü mû'minül muheyminül azîzü cebbârul müekebbiru sühânallâhi ammâ yüşrikûn. –Haşr-23

E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.-İhlas Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. – Nasr Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3

İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşiril mû'minîn. –Saff-13

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

E fe ğayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.- Bakara-156

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Vessemai vettarikı ve ma edrake mettarik. En necmus sâkıb. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz. Fel yenzuril insanü mimme hulik. Hulika min main dafik. Yahrücü min beynis sulbi vet teraib. İnnehu alâ rec'ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rec'ı vel ardı zâtis sad' . İnnehu le gavlun faslün ve mâ huve bil hezl. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ . Fe mehhilil kâfirîne emhilhüm ruveydâ.-Tarık Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Ye'tîhâ rızguhâ ragaden min kulli mekânin.-Nahl-112

Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Mâ ındekum yenfedu ve mâ ındallâhi bâkın.-Nahl-96

Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustekîm.-Mülk-22

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Li îylâfi kurayşin iylâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. Fel ya'budû rabbe hâzel beyt. Ellezî at'amehum min cûın ve âmenehum min havf. -Kurayş Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turceûn-Yasin-83