Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu

La Liga'nın dibine demir atan Espanyol, ligin 33. haftasında Real Sociedad'la karşılaştı. Espanyol, 2-1'lik skorla rakibine mağlup olurken Diego Lopez'in yaptığı röportajdaki mikrofon geceye damgasını vurdu. Deneyimli kaleciye La Liga'nın bir alt ligi olan La Liga SmartBank'ın mikrofonu tutuldu.

38 yaşındaki kaleci, Katalan ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı bulunmasına rağmen 2. Lig'in mikrofonuyla televizyona röportaj verdi.

RAKİP TAKIMA LA LIGA MİKROFONU

Yapılan bu hatanın yanı sıra rakip takım oyuncusu Alexander Isak'a La Liga mikrofonunun tutulması sosyal medyadaki tepkileri yükseltti. Verilen bu görüntü, Espanyol taraftarları tarafından büyük eleştiri topladı.

HENÜZ RESMEN KÜME DÜŞMEDİ

Espanyol, 24 puanla ligin son sırasında olmasına rağmen 16. sıradaki Celta Vigo'nun 10 puan arkasında bulunuyor.

Ligdeki son galibiyetini beş hafta önce Deportivo Alaves'e karşı 2-0'lık skorla alan ekibin kalan haftalarda 15 puan toplayıp rakiplerinin puan kayıplarıyla ligde kalması, hâlâ ihtimaller arasında.

Katalan ekibi, La Liga'nın 34. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Leganes ile kozlarını paylaşacak.