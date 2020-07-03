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Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu

La Liga'da heyecan 33. hafta maçlarıyla sürerken dün oynanan Real Sociedad - Espanyol maçında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Ligin son sırasında bulunan Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2. Lig'in mikrofonu uzatıldı.

03.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:22

La Liga'nın dibine demir atan Espanyol, ligin 33. haftasında Real Sociedad'la karşılaştı. Espanyol, 2-1'lik skorla rakibine mağlup olurken Diego Lopez'in yaptığı röportajdaki mikrofon geceye damgasını vurdu. Deneyimli kaleciye La Liga'nın bir alt ligi olan La Liga SmartBank'ın mikrofonu tutuldu.

38 yaşındaki kaleci, Katalan ekibinin matematiksel olarak ligde kalma şansı bulunmasına rağmen 2. Lig'in mikrofonuyla televizyona röportaj verdi.

Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu

RAKİP TAKIMA LA LIGA MİKROFONU

Yapılan bu hatanın yanı sıra rakip takım oyuncusu Alexander Isak'a La Liga mikrofonunun tutulması sosyal medyadaki tepkileri yükseltti. Verilen bu görüntü, Espanyol taraftarları tarafından büyük eleştiri topladı.

Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında ikinci ligin mikrofonu tutuldu

HENÜZ RESMEN KÜME DÜŞMEDİ

Espanyol, 24 puanla ligin son sırasında olmasına rağmen 16. sıradaki Celta Vigo'nun 10 puan arkasında bulunuyor.

Ligdeki son galibiyetini beş hafta önce Deportivo Alaves'e karşı 2-0'lık skorla alan ekibin kalan haftalarda 15 puan toplayıp rakiplerinin puan kayıplarıyla ligde kalması, hâlâ ihtimaller arasında.

Katalan ekibi, La Liga'nın 34. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Leganes ile kozlarını paylaşacak.

Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
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