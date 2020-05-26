Kumarhaneler Kralı Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti

Makao'yu dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir şehre dönüştürmesi ile tanınan ünlü iş insanı Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.

SJM Holdings'in de sahibi olan Ho, 2010 yılında Forbes'un listesinde dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer almıştı.

STANLEY HO KİMDİR?

Stanley Ho, Macau'da Grand Lisboa da dahil olmak üzere on dokuz kumarhanenin sahibi olan SJM Holdings'in kurucusu ve Başkanıdır.