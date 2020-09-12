Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kum fırtınasından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde, ilçenin bir anda karanlığa gömülmesi dikkat çekti.

12.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:50

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası etkili oldu. İlçenin bir anda karanlığa bürünmesine neden olan kum fırtınasına ait yeni görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. İlçeyi etkisi altına alan toz bulutu, saat 16.00 itibariyle şehir merkezi ile bir çok ilçesinde de etkili olmaya başladı. Görüş mesafesi toz bulutu nedeniyle düşerken, etkili olan rüzgarın, ağaçları salladığı da kameralara yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kum fırtınasından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde, ilçenin bir anda karanlığa bürünmesi dikkat çekti.

6 YARALI VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başka bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi.