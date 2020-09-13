Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen çevre il ve ilçelerde de etkisini gösteren kum fırtınasının yarattığı hasar sabah olunca ortaya çıktı. Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde elektrik kablolarının birbirine değmesi nedeniyle yangın çıktı. Ağaçlar ve konteynerler devrildi.

Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini gösterdi. İlk önce Ankara'nın Polatlı'dan çıkan ve daha sonra bölgeye yayılan fırtına nedeniyle ilçenin Ayvalı mahallesinde elektrik kabloları birbirine değmesi sonucu oluşan kıvılcım yangına sebep oldu.

MEZARLIK YANDI

Mahalle mezarlığının yarısından fazlası alev alev yandı. Şehitlerin de yattığı, ağaçların tutuştuğu mezarda çıkan yangın haberi alan vatandaşlar ilk mücadele yapsa da rüzgarla hızlı alev alan yangın mezarlığa büyük zarar verdi. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, ot ve küçük ağaçların kül olduğu yangını daha da fazla büyümeden kontrol altına aldı.

BİR VATANDAŞIN YAŞADIĞI KONTEYNER DEVRİLDİ

Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur ilçenin birçok yerde hasara neden oldu. İlçenin Kavuncu mahallesinde içinde bir vatandaşın yaşadığı bir konteyner devirirken, vatandaş kurtarılarak sığınma evine götürüldü. Ayrıca fırtınadan en çok zarar gören ilçenin Kavuncu, Yeşilyaka ve Ayvalı mahallelerinde onlarca ağaç yerinden kopararak vatandaşın yollar ve bahçelere düşerek onları zor anları yaşattı.