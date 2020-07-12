Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde kaptan Ante Kulusic'e saldıran Gerson Rodrigues, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı.

KULUSIC'E YUMRUK ATTI

Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.

ÜZÜLMEZ: HİÇBİR OYUNCU ARMADAN BÜYÜK DEĞİL

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kararın nedenini anlattı.

Üzülmez, "Gerson ile benim bir sıkıntım yok. Bu takımın önemli oyuncularından biri. Bugün takım arkadaşlarıyla ilgili bir sıkıntısı oldu. Kahvaltıdan sonraki yürüyüşte Ante ile sert bir diyalog yaşadı, geniş açıklamayı sonra yaparız. Ne kadar önemli oyuncu olursanız olun, hiçbir oyuncu armanın üzerinde değil. Herkesin yapması gerekenler var, bu Gerson için de geçerli. Yönetimle oturduk ve bir karar verdik, aramızda olmaması gerektiğini söyledik. Taraftarımız şunu bilsin, hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez" ifadelerini kullandı.

Gerson Rodrigues bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.